Роль Кологривого в новом проекте с Хабенским раскрыли

Никита Кологривый сыграет маньяка в новом сезоне сериала «Метод» с Хабенским

Звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый и Лев Зулькарнаев снялись в новом сезоне «Метода». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».

По информации издания, оба актера сыграют в третьем сезоне шоу маньяков. По сюжету, у главного героя в исполнении Константина Хабенского появится отряд «Команда Меглина», состоящий из восьми маньяков, получивших второй шанс. Они помогают детективу распутывать дела.

Кологривый в сериале сыграет социопата-нарцисса по прозвищу Зверь, а его коллега по «Слову пацана» Зулькарнаев — одержимого зависимостями тусовщика по кличке Кода. Подробности сюжета новых серий пока не разглашаются.

Ранее стало известно, что режиссер сериала «Метод» Юрий Быков раскрыл подробности актерского состава нового сезона. В частности, он объявил о том, что в новых сериях не появится исполнительница главной женской роли, актриса Паулина Андреева.