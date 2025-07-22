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16:49, 22 июля 2025Культура

Роль Кологривого в новом проекте с Хабенским раскрыли

Никита Кологривый сыграет маньяка в новом сезоне сериала «Метод» с Хабенским
Андрей Шеньшаков

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый и Лев Зулькарнаев снялись в новом сезоне «Метода». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».

По информации издания, оба актера сыграют в третьем сезоне шоу маньяков. По сюжету, у главного героя в исполнении Константина Хабенского появится отряд «Команда Меглина», состоящий из восьми маньяков, получивших второй шанс. Они помогают детективу распутывать дела.

Кологривый в сериале сыграет социопата-нарцисса по прозвищу Зверь, а его коллега по «Слову пацана» Зулькарнаев — одержимого зависимостями тусовщика по кличке Кода. Подробности сюжета новых серий пока не разглашаются.

Ранее стало известно, что режиссер сериала «Метод» Юрий Быков раскрыл подробности актерского состава нового сезона. В частности, он объявил о том, что в новых сериях не появится исполнительница главной женской роли, актриса Паулина Андреева.

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