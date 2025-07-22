Россия потеснила одного из крупнейших производителей пива

Handelsblatt: РФ вытеснила ФРГ из пятерки крупнейших производителей пива

Германия лишилась титула страны, входящей в пятерку основных производителей пива в мире. Об этом сообщило агентство Handelsblatt со ссылкой на отчет крупнейшего в мире поставщика хмеля Barth-Haas из Нюрнберга.

Если в этом рейтинге ФРГ прежде находилась на пятом месте, то теперь она уступила его России. Как отметил автор отчета Генрих Майер, ключевой причиной случившегося стало то, что производство пива в России выросло примерно на 9 процентов, до 9,1 миллиарда литров. В Германии же оно упало на процент, до 8,4 миллиарда литров. В свою очередь, управляющий директор Barth-Haas Томас Райзер объяснил рост производства пива в России тем, что она импортирует все меньше этого напитка, а ее внутреннее производство растет.

На первом месте в этом рейтинге остался Китай. Вторую позицию удержали США.

В первой половине июля были опубликованы данные Росалкогольтабакконтроля, согласно которым с января по июнь 2025 года в России произвели 455,07 миллиона декалитров пива, или на 3,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За I квартал 2025 года экспорт пива из РФ преодолел отметку в 33 тысячи тонн. В итоге российские производители ворвались в топ-40 крупнейших экспортеров данной продукции и заняли в нем 12-е место, опередив немецких конкурентов.