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09:39, 22 июля 2025Россия

Россиянин выпал из окна и дошел до больницы с переломами ног и позвоночника

В Санкт-Петербурге мужчина выпал из окна третьего этажа и сам дошел до больницы
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Санкт-Петербурге мужчина выпал из окна третьего этажа и самостоятельно дошел до больницы с множественными переломами. Об этом пишет 78.RU.

Медики диагностировали у россиянина закрытый перелом поперечного отростка позвонка слева с переходом на поперечное отверстие и сужением его просвета, закрытый перелом дуги позвонков слева, закрытый оскольчатый перелом фаланги пальца правой стопы, закрытый перелом фаланги пальца левой стопы. Его состояние оценили как средней степени тяжести.

Однако лечиться мужчина не остался и после осмотра самовольно покинул больницу. Предварительно, россиянин был пьян.

Ранее в Ярославле мужчина упал с 19-го этажа в метре от прохожего и выжил. Происшествие сняли на видео.

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