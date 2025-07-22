Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:43, 22 июля 2025Россия

Россиянка едва уцелела при взрыве зарядки от iPhone

Shot: Жительница Дагестана едва уцелела при взрыве зарядки от iPhone
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Mohssen Assanimoghaddam / dpa / Globallookpress.com

Жительница Дагестана едва уцелела при взрыве зарядки от iPhone. Об этом стало известно Telegram-каналу «Shot Проверка».

По сведениям российского издания, девушка поставила заряжать телефон на ночь. Проснувшись, она убрала гаджет с зарядки и спустя 15 минут раздался взрыв.

В результате оказались испорчены матрас и прикроватная тумба. Сама дагестанка травм не получила, хотя розетка находилась всего в метре от кровати, где она спала.

Девушка заверила, что блок и шнур устройства оригинальные.

До этого сообщалось, что в Москве в торговом центре «Вавилон-92» в проезде Дежнева, что в Южном Медведково, в магазине связи взорвался телефон. В результате инцидента пострадали два человека. У них были зафиксированы ожоги лиц.

Еще раньше житель Севастополя получил ожоги второй степени из-за взрыва нового телефона.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главком ВСУ отправил миллион рублей в Россию

    Камалу Харрис высмеяли за празднование годовщины провала на выборах

    В Гааге сняли арест с активов «Газпрома»

    ВСУ начали готовить опытные резервы из-за опасений российского наступления

    Россиянка едва уцелела при взрыве зарядки от iPhone

    Стала известна численность подготовленных резервов ВСУ

    Раскрыты данные о смертельном ДТП с зампредом правительства региона России на Mercedes

    В Дагестане обнаружили древнее поселение возрастом около семи тысяч лет

    Раскрыт способ сделать мастурбацию полезнее

    В российском регионе двухлетний ребенок нашел таблетки на кухне и не выжил

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости