Россиянка едва уцелела при взрыве зарядки от iPhone

Shot: Жительница Дагестана едва уцелела при взрыве зарядки от iPhone

Жительница Дагестана едва уцелела при взрыве зарядки от iPhone. Об этом стало известно Telegram-каналу «Shot Проверка».

По сведениям российского издания, девушка поставила заряжать телефон на ночь. Проснувшись, она убрала гаджет с зарядки и спустя 15 минут раздался взрыв.

В результате оказались испорчены матрас и прикроватная тумба. Сама дагестанка травм не получила, хотя розетка находилась всего в метре от кровати, где она спала.

Девушка заверила, что блок и шнур устройства оригинальные.

До этого сообщалось, что в Москве в торговом центре «Вавилон-92» в проезде Дежнева, что в Южном Медведково, в магазине связи взорвался телефон. В результате инцидента пострадали два человека. У них были зафиксированы ожоги лиц.

Еще раньше житель Севастополя получил ожоги второй степени из-за взрыва нового телефона.