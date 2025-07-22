Соавтор законопроекта о круглогодичном призыве в армию объяснил его суть

Депутат Красов: Законопроект о призыве в армию улучшит работу призывных комиссий

Суть законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" и статью 11 Федерального закона "Об альтернативной гражданской службе"» состоит в том, чтобы сделать более эффективной и упорядочить работу призывных комиссий, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение круглогодичного призыва на военную службу в армию. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Депутат объяснил, что в мероприятия, связанные с призывом на военную службу, входила явка граждан в военный комиссариат, прохождение медицинского освидетельствования, профессионального психологического отбора, участие в заседании призывной комиссии. Также призывникам необходимо было в установленное время и место прибыть в воинский комиссариат для отправки к месту прохождения военной службы, напомнил он.

«Мы решили разделить мероприятия, связанные с призывом на военную службу. То есть прохождение медосвидетельствования, психологический профессиональный отбор и прибытие на приемную комиссию, мы предполагаем, необходимо осуществлять в течение года. А отправка к месту службы, также на основании указа президента Российской Федерации, будет происходить в те же сроки, которые действуют сейчас, то есть с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря», — уточнил парламентарий.

Красов считает, что эта инициатива повысит качество работы призывных комиссий. Кроме того, распределение потока призывников на весь год, по его мнению, сократит количество жалоб и будет выгодно прежде всего гражданам, подлежащим призыву.

Ранее сообщалось, что в России начали прием заявок на отсрочку от армии для одной категории граждан. Как рассказали в Минцифры, попадающие в данную категорию граждане могут подать заявку на отсрочку в осенний призыв 2025 года до 6 августа включительно через портал «Госуслуги».