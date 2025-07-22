Собчак пригрозила судом журналистам

Собчак опровергла новость о том, что ее ресторан задолжал ФНС миллионы рублей

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак пригрозила судом изданию «Страсти» из-за новости о налоговом долге у ее ресторана. Публикацию, в которой она опровергла наличие у компании задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС), Собчак разместила в Telegram-канале.

Журналистка назвала враньем и клеветой новость издания о том, что ее заведение задолжало 5,6 миллиона рублей ФНС. По словам Собчак, она проверила информацию в личном кабинете ее ресторана в специальном сервисе и не обнаружила у компании налоговых долгов или штрафов.

«Вот выписка: никаких штрафов, никаких проблем, как видите, нет. (...) Уважаемый портал "Страсти", жду вашего опровержения, потому что иначе я буду считать, что вы порочите мою деловую репутацию, а потому подам на вас в суд весточку за клевету», — добавила ведущая.

Публикация о долгах ресторана Собчак вышла 18 июля. В материале утверждается, что ООО «ФИШ», учредителем которого является журналистка, по состоянию на май задолжало 5,6 миллиона рублей.

Ранее Собчак прокомментировала сорванную в 2023 году попытку покушения на нее и главреда RT Маргариту Симоньян. Журналистка призналась, что с информацией о том, что с ней хотели расправиться, сложно жить.