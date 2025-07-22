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23:57, 21 июля 2025Мир

Сын Байдена объяснил плохое выступление отца на дебатах с Трампом снотворным

Хантер Байден заявил, что его отец принял снотворное перед дебатами с Трампом
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер заявил, что его отец плохо выступил на дебатах с действующим американским лидером Дональдом Трампом, так как до этого принял снотворное. Его слова передает РБК.

«Я точно знаю, что случилось на этих дебатах. Он облетел весь мир, по сути, трижды, ему 81 год, он устал как черт, ему дают [снотворное] Ambien, чтобы он мог поспать, [а потом] он поднимается на сцену и выглядит как олень в свете автомобильных фар», — заявил сын политика.

Дебаты Трампа и Байдена состоялись в июне 2024 года. По их итогам большинство зрителей присудили победу Трампу.

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