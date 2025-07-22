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12:49, 22 июля 2025Бывший СССР

Три жителя погибли при атаке БПЛА ВСУ на автобус в Херсонской области

Сальдо: Три человека погибли при атаке ВСУ на автобус в Херсонской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Три мирных жителя погибли при атаке БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«По предварительным данным, погибли три человека. Еще три мирных жителя пострадали и находятся в тяжелом состоянии. Все доставлены в Скадовскую ЦРБ», — написал Сальдо.

Помимо этого, как рассказал губернатор, в результате атак ВСУ на легковые автомобили пострадали два человека в селе Гладовка и два жителя в населенном пункте Новая Каховка.

Ранее Сальдо сообщил, что бойцы ВСУ в Херсонской области в панике закапывают тела сослуживцев. Как объяснил чиновник, тайные массовые захоронения попали в объектив камеры, установленной на российском FPV-дроне.

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