У людей обнаружили скрытые последствия COVID‑19

JPD: Перенесшие COVID‑19 пациенты испытывают трудности с концентрацией

Даже спустя месяцы после выписки многие пациенты, перенесшие COVID‑19, продолжают испытывать трудности с концентрацией и скоростью реакции. Новое исследование, опубликованное в Journal of Parkinson’s Disease, показало, что почти у 40 процентов госпитализированных во время пандемии коронавируса людей сохраняются дефициты внимания через три месяца после выписки.

В исследовании участвовали 40 пациентов, перенесших COVID‑19 без необходимости интенсивной терапии, и 36 человек контрольной группы без инфекции. Всем проводили тест на внимание в день выписки и спустя три месяца. Оценивались четыре параметра: фокусировка, подавление лишних реакций, скорость отклика и устойчивость внимания.

Результаты показали, что сразу после лечения нарушения внимания наблюдались у 76 процентов пациентов. Через три месяца показатели улучшились, но у 39,5 процентов все еще фиксировались клинически значимые отклонения — особенно в сфокусированном внимании и базовой скорости реакции. Контрольная группа изменений за этот период не показала.

Авторы отмечают, что дефициты возникают даже у людей без тяжелого течения болезни и требуют долгосрочного наблюдения. Исследование подчеркивает важность систематической реабилитации и внимательного мониторинга когнитивного состояния после COVID‑19.

Ранее стало известно, что во время пандемии COVID‑19 в больницах резко увеличилось число устойчивых к антибиотикам инфекций, а уровень внутрибольничных заражений даже после спада пандемии оставался выше докризисного.