Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:22, 22 июля 2025Наука и техника

У людей обнаружили скрытые последствия COVID‑19

JPD: Перенесшие COVID‑19 пациенты испытывают трудности с концентрацией
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Даже спустя месяцы после выписки многие пациенты, перенесшие COVID‑19, продолжают испытывать трудности с концентрацией и скоростью реакции. Новое исследование, опубликованное в Journal of Parkinson’s Disease, показало, что почти у 40 процентов госпитализированных во время пандемии коронавируса людей сохраняются дефициты внимания через три месяца после выписки.

В исследовании участвовали 40 пациентов, перенесших COVID‑19 без необходимости интенсивной терапии, и 36 человек контрольной группы без инфекции. Всем проводили тест на внимание в день выписки и спустя три месяца. Оценивались четыре параметра: фокусировка, подавление лишних реакций, скорость отклика и устойчивость внимания.

Результаты показали, что сразу после лечения нарушения внимания наблюдались у 76 процентов пациентов. Через три месяца показатели улучшились, но у 39,5 процентов все еще фиксировались клинически значимые отклонения — особенно в сфокусированном внимании и базовой скорости реакции. Контрольная группа изменений за этот период не показала.

Авторы отмечают, что дефициты возникают даже у людей без тяжелого течения болезни и требуют долгосрочного наблюдения. Исследование подчеркивает важность систематической реабилитации и внимательного мониторинга когнитивного состояния после COVID‑19.

Ранее стало известно, что во время пандемии COVID‑19 в больницах резко увеличилось число устойчивых к антибиотикам инфекций, а уровень внутрибольничных заражений даже после спада пандемии оставался выше докризисного.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ковровое братство». Тысячи россиян застряли в аэропортах из-за коллапса и ночуют на матрасах. Как это их сплотило?

    Победитель популярного телешоу раскрыл неожиданный запрет

    Назван самый популярный у российских заключенных писатель

    Военные вмешались в дело жестоко избитого в Москве подростка

    Москвичи начали плавать по улицам и попали на видео

    Собака по кличке Какао стала кассиром в ресторане

    Купивший место в бизнес-классе пассажир намусорил в самолете и был пристыжен пилотом

    Чрезмерная худоба Зои Кравиц на новых фото встревожила фанатов

    Вейпы оказались неожиданно опасны для зубов

    В Киеве анонсировали акцию протеста у офиса Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости