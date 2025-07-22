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14:51, 22 июля 2025Бывший СССР

Лавров пригрозил ЕС отпором в случае продолжения Украиной терактов

Лавров: Науськивание Киева Евросоюзом на теракты в России получит отпор
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Побуждение Украины со стороны Евросоюза (ЕС) совершать теракты на территории России получит адекватный отпор со стороны Москвы, пригрозил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Постоянное науськивание киевского режима на продолжение провокаций (...) — не прекращаются эти действия. Конечно же, они будут получать достойный отпор», — заявил дипломат.

Он выразил уверенность, что Брюсселю не удастся с помощью украинских провокаций остановить Россию от достижения важнейших внешнеполитических целей.

В ходе пресс-конференции Лавров также похвалил президента США Дональда Трампа. Дипломат выразил надежду, что разумный подход американского лидера и его готовность к диалогу с Россией не останутся без внимания в странах Европы.

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