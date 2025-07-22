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14:39, 22 июля 2025Мир

Лавров похвалил Трампа

Лавров выразил надежду, что подход Трампа к диалогу с Россией заметят в Европе
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Сергей Лавров

Сергей Лавров . Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что разумный подход президента США Дональда Трампа и его готовность к диалогу с Россией заметят в странах Европы. Его слова передает РИА Новости.

«Я очень надеюсь, что тот разумный подход, который в этой ситуации проявляет администрация Трампа... Включающий в себя готовность к диалогу, готовность слушать и слышать, он все-таки не останется незамеченным европейцами», — сказал дипломат.

При этом он добавил, что в Европе сохраняются настроения в пользу продолжения военной поддержки Украины за счет налогоплательщиков.

Ранее Лавров заявил, что в НАТО при расширении на восток столкнулись с препятствием в лице Украины, однако альянс продолжает делать вид, что «доведет дело до конца».

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