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13:31, 22 июля 2025Россия

В правительстве назвали сферы работы большинства ветеранов СВО

Голикова: Большинство ветеранов СВО работает в строительстве и торговле
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Большинство демобилизованных ветеранов специальной военной операции заняты в сферах торговли, транспорта, строительства, государственного управления, а также на обрабатывающих производствах. Места их работы назвала вице-премьер правительства России Татьяна Голикова, пишет ТАСС.

Она напомнила, что до этого был утвержден план мероприятий, направленных на трудоустройство участников СВО и их семей. «Так, за ними закреплено право на оказание органами службы занятости содействия приоритетному обучению и трудоустройству», — подчеркнула вице-премьер.

По словам Голиковой, трудоустройство военнослужащих находится на особом контроле президента России Владимира Путина. Согласно озвученным ей данным, в центры госуслуг уже обратились более 10,5 тысячи бойцов и их родственников, которым оказали 33 тысячи услуг.

Ранее Путин назвал ветеранов СВО настоящей элитой России. По его словам, российские власти продолжат и дальше опираться на участников спецоперации.

ЖЗЛ
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