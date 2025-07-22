В правительстве назвали сферы работы большинства ветеранов СВО

Голикова: Большинство ветеранов СВО работает в строительстве и торговле

Большинство демобилизованных ветеранов специальной военной операции заняты в сферах торговли, транспорта, строительства, государственного управления, а также на обрабатывающих производствах. Места их работы назвала вице-премьер правительства России Татьяна Голикова, пишет ТАСС.

Она напомнила, что до этого был утвержден план мероприятий, направленных на трудоустройство участников СВО и их семей. «Так, за ними закреплено право на оказание органами службы занятости содействия приоритетному обучению и трудоустройству», — подчеркнула вице-премьер.

По словам Голиковой, трудоустройство военнослужащих находится на особом контроле президента России Владимира Путина. Согласно озвученным ей данным, в центры госуслуг уже обратились более 10,5 тысячи бойцов и их родственников, которым оказали 33 тысячи услуг.

Ранее Путин назвал ветеранов СВО настоящей элитой России. По его словам, российские власти продолжат и дальше опираться на участников спецоперации.