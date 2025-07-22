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13:07, 22 июля 2025Экономика

В России ликвидировали банк «Америкэн экспресс»

«Интерфакс»: В России ликвидировали «Америкэн экспресс банк»
Дмитрий Воронин

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Российскую «дочку» американской American Express Company под названием «Америкэн экспресс банк» ликвидировали на основании ее собственного заявления. Об этом со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщает «Интерфакс».

Кредитная организация была зарегистрирована в РФ в декабре 2005 года. В 2022-м ее владелец свернул бизнес в стране.

Как напоминает агентство, «Америкэн Экспресс Банк» в том же году попал в перечень из 45 банков, в отношении которых установлен запрет на сделки с долями и акциями и стал в итоге первым из них сдавшим лицензию вместо продажи бизнеса.

В мае 2024 года банк получил разрешение президента России Владимира Путина на проведение добровольной ликвидации и подал заявление о соответствующей процедуре, после чего была аннулирована лицензия на проведение банковских операций.

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