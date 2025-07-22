В России объяснили невозможность прорыва на новых переговорах с Украиной

Депутат Чепа: Требования Украины не могут быть выполнены на сегодняшний день

Прорыва в третьем раунде российско-украинских переговоров в Стамбуле ожидать не стоит, так как требования Украины не могут быть выполнены на сегодняшний день, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Мы понимаем, что во втором раунде были подготовлены меморандумы, и это позиции сторон. И эти меморандумы, естественно, абсолютно расходятся. Поэтому должны быть определенные сближения по этому вопросу. (…) Украина, на мой взгляд, будет пытаться выставить главным требованием прекращение огня и встречу на высоком уровне, то есть Зеленский хочет встретиться с [президентом России Владимиром] Путиным в присутствии представителей США и стран НАТО. Поэтому это будет основное, чего будут они добиваться», — сказал Чепа.

По его мнению, это требование Украины ни к чему не приведет, потому что подобная встреча не подготовлена и прорыва ожидать не стоит.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о том, что Кремль не ждет «прорывов из разряда чудес» на следующих переговорах России и Украины в Стамбуле. При этом он отметил, что в Москве не разделяют скепсиса по поводу результативности таких встреч с украинской делегацией. По его мнению, тема украинского урегулирования настолько сложна, что достижение договоренностей об обменах или возвращение тел погибших — это уже результативность.

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле может пройти 24 июля.

