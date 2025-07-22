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14:13, 22 июля 2025Россия

В российском городе произошла массовая авария с пострадавшими

В Калининграде произошла массовая авария, пострадали семь взрослых и ребенок
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «МЧС Калининградской области»

В Калининграде произошла массовая авария с участием четырех легковых автомобилей и грузовика. Об этом сообщило управление МЧС России по Калининградской области в Telegram-канале.

ЧП случилось на пересечении улиц Большая Окружная и Аллея Смелых. Прибывшие на место ДТП сотрудники МЧС сумели разблокировать водителя грузового автомобиля и смыть топливо с дороги.

В результате аварии пострадали семь взрослых и один ребенок, их передали медикам. Информации о причинах произошедшего на данный момент нет.

В этот же день стало известно, что пять человек пострадали в ДТП на трассе в Прибайкальском районе Бурятии. Отмечается, что в полутора километрах от поселка Старое Татаурово произошло столкновение автомобиля Subaru под управлением 45-летнего водителя и «газели».

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