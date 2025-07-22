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10:42, 22 июля 2025Россия

В российском городе умершего в гроб положили голым и с черным пакетом на голове

В Анапе ритуальщики положили умершего в гроб нагим и с пакетом на голове
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Deman / Shutterstock / Fotodom

В Анапе сотрудники ритуального бюро положили умершего в гроб голым и с черным пакетом на голове. Об этом стало известно Telegram-каналу Kub Mash.

По данным российского издания, горожанин не выжил после сердечного приступа на пляже. Прощание с мужчиной организовывала его гражданская супруга. Она принесла одежду и заказала у похоронщиков процессию, постельное, церковную атрибутику.

Пассия сразу же внесла оплату за услуги. В день погребения из катафалка вытащили закрытый гроб. Собравшиеся на кладбище родственники и друзья потребовали снять крышку и увидели обнаженного усопшего с пакетом на голове.

Работники попытались обвинить нового санитара, который, по их версии, все перепутал. Спустя время из ритуальной компании прибыла сотрудница и вернула семье 16 тысяч рублей.

Родные мужчины намерены пожаловаться в прокуратуру.

До этого сообщалось, что в Башкирии мужчину похоронили в чужой могиле из-за ошибки ритуальщиков.

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