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21:26, 21 июля 2025Мир

В США указали на бессмысленность ультиматума Трампа по Украине

The Hill: Россия придерживается своих целей в СВО, несмотря на ультиматум Трампа
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Попытки президента США Дональда Трампа надавить на Россию, угрожая ввести против нее новые санкции, ни к чему не приведут — Москва не отступит от своих целей в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине. С таким заявлением выступила газета The Hill.

«Кремль придерживается своих военных требований, даже когда Трамп угрожает новыми санкциями, если президент России Владимир Путин не согласится на прекращение огня с Украиной менее чем через 50 дней», — сказано в материале.

В середине июля американский лидер пригрозил вторичными санкциями, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное урегулирование конфликта на Украине.

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