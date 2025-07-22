В ВСУ пожаловались на прилеты российских дронов в Чернобаевке

Офицер ВСУ Бунятов: Российские дроны полным ходом летают над Чернобаевкой

Российские дроны свободно летают над селом Чернобаевка, находящимся в подконтрольной Киеву части Херсонской области. На российские беспилотники пожаловался в Telegram офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислав Бунятов.

«[Дроны] же полным ходом летают над Чернобаевкой, а дороги в городе, как всегда, не затянуты сетками», — заявил военный.

Он выразил недовольство тем, что местные власти несут за это ответственность, но бездействуют.

Ранее стало известно о массовых тайных захоронениях ВСУ в Херсонской области. По словам главы региона Владимира Сальдо, тайные массовые захоронения попали в объектив камеры, установленной на российском FPV-дроне.