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12:03, 22 июля 2025Бывший СССР

В ВСУ пожаловались на прилеты российских дронов в Чернобаевке

Офицер ВСУ Бунятов: Российские дроны полным ходом летают над Чернобаевкой
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские дроны свободно летают над селом Чернобаевка, находящимся в подконтрольной Киеву части Херсонской области. На российские беспилотники пожаловался в Telegram офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислав Бунятов.

«[Дроны] же полным ходом летают над Чернобаевкой, а дороги в городе, как всегда, не затянуты сетками», — заявил военный.

Он выразил недовольство тем, что местные власти несут за это ответственность, но бездействуют.

Ранее стало известно о массовых тайных захоронениях ВСУ в Херсонской области. По словам главы региона Владимира Сальдо, тайные массовые захоронения попали в объектив камеры, установленной на российском FPV-дроне.

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