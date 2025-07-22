Великобритания решила ввести санкции против организаторов нелегальной миграции

Reuters: Великобритания вводит санкции против организаторов нелегальной миграции

Великобритания решила ввестит санкции против организаторов нелегальной миграции. Об этом со ссылкой на источники в МИД Соединенного Королевства сообщает Reuters.

«Преступные группировки набивали свои грязные карманы и безнаказанно играли на чувствах уязвимых людей, занимаясь нелегальной миграцией в Великобританию», — цитирует агентство главу МИД Дэвида Лэмми.

Ранее британский политик и лидер правой популистской партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что намерен пойти по стопам экс-президента США Барака Обамы и «стать главным депортировщиком».