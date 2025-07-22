Военный Дандыкин: ВСУ не способны сейчас создавать крупные группировки

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас нет возможности создавать масштабные подразделения, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВСУ подготовили резерв из нескольких десятков тысяч военнослужащих, проходивших обучение у иностранных специалистов. По его словам, в резерв входят более чем 15 бригад, не менее 65 тысяч человек.

«Я не думаю, что у них создана большая группировка, тем более около 65 тысяч человек. Это действительно получается 13 бригад, если брать по пять тысяч в бригаде. Если они что-то и соберут, то это будет гораздо меньшие силы. Сейчас, на мой взгляд, нет возможности у врага делать что-то крупномасштабное», — сказал Дандыкин.

Он добавил, что российские войска регулярно наносят удары по силам противника, в том числе по местам формирования, военкоматам и командным пунктам. Военный напомнил, что на Украине сейчас существуют подразделения «дроноводов», однако охота на них ведется регулярно, а главная забота ВСУ — это восполнение недостатка сил на линии боевого соприкосновения.

Ранее военный Василий Дандыкин сообщил, что российские войска продвигаются, особенно на южно-донецком направлении. Он отметил, что Россия близка к полному контролю южного направления.