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18:18, 22 июля 2025Из жизни

Вор попытался сбежать от полиции и застрял в окне вверх ногами

В Великобритании вор застрял в окне вверх ногами во время бегства от полиции
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В Великобритании вор застрял в окне во время бегства от полиции и попал на видео. Об этом пишет Daily Mail.

С помощью дронов полицейские выследили банду, которая проникла на подпольную плантацию марихуаны, оборудованную внутри дома. Шесть преступников планировали обокрасть наркодилеров, но попались с поличным.

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Во время полицейского рейда один из воров решил сбежать через окно. Мужчина попытался протиснуться на улицу через небольшое отверстие и застрял в нем вверх ногами. Полицейские вытащили его из окна. Сопротивляясь, он сломал запястье. Всю банду отправили за решетку.

Ранее сообщалось, что в городе Карачи, Пакистан, мужчины не стало во время попытки взлома чужого дома. Он пытался проникнуть в дом через вентиляцию, но не смог пролезть и вскоре перестал дышать.

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