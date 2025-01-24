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13:56, 24 января 2025Из жизни

Неудачливый вор застрял в вентиляции чужого дома и перестал дышать

В Пакистане вор застрял головой в вентиляции чужого дома и задохнулся
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

В городе Карачи, Пакистан, мужчины не стало во время попытки взлома чужого дома. Об этом сообщает Need To Know.

Жители дома обнаружили неудачливого вора наутро. Его голова застряла в вентиляции со стороны улицы, а тело свисало в комнате. Предполагается, что мужчина пытался проникнуть в дом, пока хозяева спали, но не смог пролезть и вскоре перестал дышать.

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На место происшествия были вызваны полицейские. Им не удалось установить личность мужчины. Согласно данным полиции, вору было около 35 лет.

Ранее сообщалось, что в городе Карлайл, Англия, вор инструментов попался полиции из-за следа собачьих фекалий. Он где-то наступил в экскременты животного и оставил их в качестве улики рядом с домом, который хотел обокрасть.

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