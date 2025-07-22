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17:18, 22 июля 2025Экономика

«Ростех» опроверг проблемы с выпуском авионики для SJ-100 и МС-21

«Ростех» опроверг паузу в проектах по производству авионики для SJ-100 и МС-21
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Информация о том, что государственная экспертиза отказалась принимать проект «Ростеха» по выпуску авиационной электроники под Екатеринбургом, не соответствует действительности. С таким опровержением материалов СМИ в своем Telegram-канале выступила госкорпорация.

Журналисты выяснили, что эксперты дали отрицательное заключение на строительство производственных мощностей с участием Уральского приборостроительного завода. На базе предприятия «Ростех» намеревался наладить выпуск оборудования для пока не сертифицированных самолетов МС-21 и SJ-100, а также для советского Ту-214.

Как сообщили в пресс-службе госкорпорации, претензии ГАУ Свердловской области «Управление государственной экспертизы» касаются одного из трех объектов, при этом только в части сметы. Предполагается, что на их устранение потребуется около недели. Что касается проектной документации, то на все площадки положительное заключение получено.

«Мероприятия идут в рамках установленных сроков и графиков, информация о "заморозке" или "постановке на паузу" работ не соответствует действительности», — подчеркнули в «Ростехе». В последней части сообщения представители компании подчеркнули, что делается все возможное для старта производства самолетов в 2026 году.

Ранее из протокола совещания в Минтрансе с участием представители авиакомпаний, «Ростеха», Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и Росавиации, стало известно, что летно-технические характеристики (ЛТХ) МС-21 и Ил-114-300 не соответствуют плановым.

Сертификация второй модели началась более года назад, ее детали не раскрываются. Что касается МС-21, то он пока не поднимался в воздух в той комплектации, в которой его планируется поставлять в авиакомпании. Кроме того, неизвестно, удалось ли решить проблему увеличения массы после импортозамещения иностранных композитных материалов.

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