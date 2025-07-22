Звезда сериала «Декстер» утонул во время отпуска

Актер Малькольм-Джамал Уорнер из «Декстера» утонул во время отпуска в Коста-Рике

Актер Малькольм-Джамал Уорнер, известный по роли в культовом сериале «Декстер», погиб во время отпуска. Об этом сообщает издание People.

По информации издания, трагедия произошла во время семейного отдыха 54-летнего актера в Коста-Рике. Обстоятельства случившегося неизвестны, но, по предварительной версии, причиной смерти Уорнера стала асфиксия. Дата и место прощания будут объявлены позднее.

Дебют Малькольма-Джамала на телевидении состоялся в 1982 году: он сыграл в детективном сериале «Мэтт Хьюстон». Известность ему принесла роль сына персонажа Билла Косби в авторском проекте комика. За плечами Уорнера также участие в сериалах «Форс-мажоры», «Американская история ужасов» и других популярных проектах.

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