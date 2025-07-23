Азербайджан подписал договоры со страной НАТО о военных поставках

Азербайджан и Турция подписали договор о военной логистике и поставках

Азербайджан и Турция подписали договоры о военной безопасности, а также о логистике и поставках с компанией Baykar. Об этом сообщает турецкое министерство обороны в своем аккаунте в X.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и его турецкий коллега Яшар Гюлер встретились в Стамбуле. «По итогам встречи министры подписали «Меморандум о взаимопонимании по укреплению взаимной военной безопасности», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что Минобороны Азербайджана и турецкая авиастроительная компания Baykar, производящая беспилотные летательные аппараты, подписали договор «о логистической поддержке и поставках».

Ранее эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Милан Лазович в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Россия теряет влияние на Южном Кавказе из-за усиления роли Турции в регионе. Он отметил, что кризис между Москвой и Баку позволяет Анкаре усилить свое влияние в Закавказье.