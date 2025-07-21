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20:59, 21 июля 2025Бывший СССР

Потерю влияния Москвы на Южном Кавказе объяснили

Политолог Лазович: Россия теряет влияние на Южном Кавказе из-за Турции
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Россия теряет влияние на Южном Кавказе из-за усиления роли Турции в регионе. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Милан Лазович.

По его словам, кризис между Россией и Азербайджаном позволяет Анкаре усилить свое влияние в Закавказье. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган может попытаться выступить посредником между двумя странами, чтобы заработать некоторые дипломатические очки для себя и Турции.

При этом Лазович отмечает, что позиции Москвы в регионе слабеют, и ей нужно быть более внимательным к происходящему в этой части постсоветского пространства.

«Нужно держать ухо востро. Турция действительно усилилась в регионе и через связи с Азербайджаном строит свое региональное видение», — подытожил политолог.

20 июля Ильхам Алиев заявил, что Украина не должна «соглашаться на оккупацию» потерянных территорий. Позже появилось видео, где лидер Азербайджана получает в подарок от украинской журналистки Елены Курбановой шевроны Вооруженных сил Украины. На нем президент благодарит ее словами «продолжайте так же».

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