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15:50, 23 июля 2025Экономика

Один российский банк признали банкротом

Арбитраж Башкирии признал банкротом Промтрансбанк
Дмитрий Воронин

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии признал уфимский Промтрансбанк (ПТБ) банкротом. О принятом 23 июля решении сообщила назначенная конкурсным управляющим госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Как напоминает «Интерфакс», параллельно в суде рассматривается заявление о ликвидации Промтрансбанка. Предварительное рассмотрение этого дела назначено на 5 августа.

Банк России отозвал у ПТБ лицензию 15 апреля. На тот момент кредитная организация занимала 177-е место по размеру активов среди российских банков. Комментируя принятое решение, в ЦБ указывали, что к ПТБ ранее регулятором уже принимались различные санкции, а его руководство допускало нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Ранее стало известно, что российскую «дочку» American Express Company, свернувшую бизнес в стране в 2022 году, ликвидировали на основании ее собственного заявления.

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