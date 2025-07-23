Бывший посол США призвал россиян отказываться от гражданства России

Экс-посол США Макфол: Россиянам-эмигрантам следует отказаться от гражданства РФ

Бывший посол США в России Майкл Макфол призвал россиян-эмигрантов отказываться от гражданства РФ, чтобы избежать проблем при проживании за границей. Своим мнением он поделился в интервью блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов).

«Мы и лично я хотим, чтобы любой российский эмигрант отказался от своего гражданства. Многие россияне хотят эмигрировать, но не хотят отказываться от российского паспорта. Двойное гражданство? Нет-нет-нет», — сказал экс-дипломат.

По его словам, раздумывающий над переездом в Соединенные Штаты человек должен решить, в отношении какой страны он хочет быть «лояльным» — США или России. И то, и другое одновременно невозможно, считает Макфол.

Ранее экс-посол США заявил, что сравнение конфликта на Украине с американским вторжением в Ирак в 2003 году некорректно. По его мнению, Украина не несла никакой угрозы своим соседям и не угрожала России.