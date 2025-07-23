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15:44, 23 июля 2025Мир

Бывший посол США раскритиковал сравнение конфликта на Украине с вторжением в Ирак

Макфол: Сравнение конфликта на Украине с вторжением США в Ирак некорректно
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Alex Wong / Getty Images

Сравнение конфликта на Украине с вторжением США в Ирак в 2003 году некорректно. Об этом заявил бывший американский посол в России Майкл Макфол в интервью блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов).

Он отметил, что был против американской военной кампании в Ираке и администрация бывшего президента страны Джорджа Буша-младшего поторопилась, хотя должна была сначала получить резолюцию Совета Безопасности ООН. При этом он указал на то, что лидер Ирака Саддам Хуссейн был врагом США, разрабатывал оружие, которые было угрозой американским союзникам, и нес угрозу собственному народу.

«Это не значит, что стоило начинать войну, но никто не должен сравнивать кровавый диктаторский режим Саддама Хусейна с демократической Украиной и демократически избранным президентом Украины», — подчеркнул экс-посол.

По его мнению, Украина не несла никакой угрозы своим соседям, и, конечно, не угрожала России. Макфол добавил, что сравнение событий на Украине и в Ираке — сравнения яблок с апельсинами.

Бывший дипломат также заявил, что его отношения с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым были сложными. По словам Макфола, Лавров обращался к нему по имени, не прибегая к принятому обращению «господин посол».

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