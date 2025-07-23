Бывший посол США в России назвал Трампа угрозой демократии

Экс-посол США в России Макфол: Трамп представляет собой угрозу для демократии

Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал американского президента Дональда Трампа угрозой демократии. Такое заявление он сделал в интервью блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов).

«Я не считаю Трампа просто очередным республиканцем. Я думаю, что он представляет собой угрозу для нашей демократии», — сказал экс-посол.

Он отметил, что демократы проиграли Трампу из-за отсутствия настоящих праймериз.

Ранее Макфол заявил, что его отношения с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым были сложными. Дипломат пожаловался, что глава российского МИД называл его по имени, а не «господин посол».