Дочь Келлога Моббс назвала тяжелым положение ВСУ на поле боя

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя очень тяжелое, существует большая нехватка людского ресурса. Об этом заявила дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога Меган Моббс в своем аккаунте социальной сети Х.

«Тяжесть сегодняшнего момента невозможно переоценить. Самая большая проблема, с которой сталкивается Украина на поле боя, — это люди. Необходимо больше солдат, которые готовы сражаться. Воинская повинность крайне непопулярна на Украине, а добровольцев не хватает», — посетовала она.

Моббс добавила, что беспорядки внутри страны «еще больше усугубляют и без того сложную ситуацию для Украины».

Ранее Меган Моббс назвала подписание украинским президентом Владимиром Зеленским закона, ограничивающего полномочия Национального антикоррупционного бюро, «невероятно умопомрачительно глупым шагом». Она отметила, что мера была принята «в самое неподходящее время», когда в политике США по Украине произошли изменения.