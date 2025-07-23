Дроны ВСУ целенаправленно атаковали гражданский автомобиль

Дроны ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Лемешовке, пострадали три человека

Дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно атаковали гражданский автомобиль в селе Лемешовка, пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«ВСУ целенаправленно атаковали дронами-камикадзе движущийся гражданский автомобиль в селе Лемешовка Севского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены трое мирных жителей, в том числе один семилетний ребенок», — написал глава российского региона.

По его словам, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Их доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке ВСУ на город. По его словам, три украинских дрона сбили над полем в районе Качи. Еще три беспилотника уничтожили над морем в отдалении от берега.