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19:39, 23 июля 2025Россия

ВСУ атаковали Севастополь

Севастопольский губернатор Развожаев сообщил о сбитых дронах ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город. Пост появился в Telegram-канале градоначальника.

По его словам, три украинских дрона сбили над полем в районе Качи. Еще три беспилотника уничтожили над морем в отдалении от берега.

Губернатор попросил жителей сохранять спокойствие, а также не снимать и не выкладывать в социальные сети работу систем противовоздушной обороны.

О воздушной тревоге в Севастополе Развожаев сообщил в 19:00 по московскому времени. Тогда же Telegram-канал, информирующий об обстановке на Крымском мосту, отметил, что в очереди со стороны Керчи находятся 833 транспортных средства.

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