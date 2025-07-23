Египетского рапириста госпитализировали после укола россиянина на чемпионате мира

Египетского рапириста Хамзу госпитализировали после укола россиянина Бородачева

Египетского рапириста Мохамеда Хамзу госпитализировали после укола россиянина Кирилла Бородачева в четвертьфинале чемпионата мира по фехтованию. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В середине боя после укола россиянина египтянин оказался на полу и попросил помощи, пожаловавшись на боль в области живота. После этого поединок продолжился, Бородачев победил со счетом 15:14. По окончании боя Хамзу унесли в раздевалку, а затем госпитализировали.

В полуфинале Бородачев встречался с французом Максимом Поти. Этот поединок также остался за россиянином — 15:12. В финале рапиристу будет противостоять представитель Гонконга Чой Райан Чунь Инь.

25-летний Бородачев — серебряный призер Олимпиады в Токио в командной рапире. Кроме того, в его активе — бронза чемпионата Европы — 2025 в той же дисциплине.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси и продлится до 30 июля. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.