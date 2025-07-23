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18:44, 23 июля 2025Спорт

Египетского рапириста госпитализировали после укола россиянина на чемпионате мира

Египетского рапириста Хамзу госпитализировали после укола россиянина Бородачева
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Мохамед Хамза

Мохамед Хамза. Фото: Albert Gea / Reuters

Египетского рапириста Мохамеда Хамзу госпитализировали после укола россиянина Кирилла Бородачева в четвертьфинале чемпионата мира по фехтованию. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В середине боя после укола россиянина египтянин оказался на полу и попросил помощи, пожаловавшись на боль в области живота. После этого поединок продолжился, Бородачев победил со счетом 15:14. По окончании боя Хамзу унесли в раздевалку, а затем госпитализировали.

В полуфинале Бородачев встречался с французом Максимом Поти. Этот поединок также остался за россиянином — 15:12. В финале рапиристу будет противостоять представитель Гонконга Чой Райан Чунь Инь.

25-летний Бородачев — серебряный призер Олимпиады в Токио в командной рапире. Кроме того, в его активе — бронза чемпионата Европы — 2025 в той же дисциплине.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси и продлится до 30 июля. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

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