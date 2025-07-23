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14:54, 23 июля 2025Экономика

ЕС подготовил план на случай провала сделки с США

Bloomberg: ЕС приготовился ввести ответные пошлины после провала сделки с США
Вячеслав Агапов

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Евросоюз (ЕС) приготовился ввести ответные пошлины в случае возможного провала сделки с США. О подготовленном плане объединения со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Ответные тарифы ЕС могут составить 30 процентов — они вступят в силу в августе и охватят американскую продукцию на сумму около 100 миллиардов евро. Под действие пошлин подпадут самолеты американской компании Boeing, произведенные в США автомобили и бурбон.

Планы ввести ответные пошлины появились на фоне того, что Германия и Франция начали готовить свой ответ США. Две страны призвали использовать против Вашингтона так называемый инструмент широкомасштабных мер против принуждения (Anti-Coercion Instrument, ACI) — механизм, позволяющий ограничить доступ американских компаний к европейским госзакупкам и ввести торговые ограничения.

«Сейчас мы приближаемся к решающему этапу в тарифном споре с США. Нам нужно справедливое, надежное соглашение с низкими тарифами, — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Ранее источники Bloomberg допускали, что ЕС может заключить невыгодную сделку по торговле с США до истечения дедлайна 1 августа. По данным издания, объединение может пойти на уступки, чтобы «выйти из тупика», возникшего в трансатлантических отношениях.

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