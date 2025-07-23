Предсказан бум складных смартфонов

TrendForce: Продажи складных смартфонов в 2026-м превысят 20 миллионов штук

Аналитики TrendForce предсказали бум продаж складных смартфонов. Исследование опубликовано на портале PRNewswire.

Специалисты подсчитали, что рынок устройств со складным дисплеем незначительно вырастет в 2025 году — на 1,6 процента. Однако в 2026 году ожидается резкий рост продаж подобных гаджетов. Если по итогам 2025-го на рынок будет поставлено 19,8 миллиона единиц техники, то в 2026-м этот показатель превысит 20 миллионов штук.

Одной из причин высокой заинтересованности потребителей в складных телефонах называют выпуск iPhone с гибким дисплеем, который может состояться в 2026 году. По информации TrendForce, такой аппарат получит 5,5-дюймовый внешний и 7,8-дюймовый основной экраны. Также средняя стоимость складных устройств снизится.

В материале говорится, что по итогам 2025 года доля лидера сегмента Samsung снизится с 45,2 до 35,4 процента. Занимающая второе место на рынке Huawei не сможет сильно вырасти, так как ее рынок ограничен Китаем — из-за отсутствия поддержки Google-сервисов. Поставки вырастут у других китайских производителей — Honor, Lenovo и Xiaomi.

«Складные девайсы превращаются из демонстрационных моделей инноваций в полноценные продуктовые категории со структурированными линейками, охватывающими все уровни», — заметили аналитики.

Ранее стало известно, что компания Nokia будет искать варианты для возобновления выпуска смартфонов и телефонов под своим брендом. В фирме начали искать партнеров, способных возродить линейку гаджетов.