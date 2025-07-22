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17:02, 22 июля 2025Наука и техника

Бренд телефонов Nokia собрались возродить

Android Authority: Производство телефонов Nokia могут возобновить
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lucas Schifres / GettyImages

Компания Nokia будет искать варианты для возобновления выпуска смартфонов и телефонов под своим брендом. На это обратило внимание издание Android Authority.

Журналисты заметили активность в официальном сообществе Nokia на Reddit. В середине июля модератор группы и представитель компании заявил, что Nokia не теряет надежду на возрождение бренда. Так, в корпорации заявили, что будут искать производителя, который наладит выпуск гаджетов под маркой Nokia.

В рамках общения с пользователями Reddit в Nokia рассказали, что ищут новых партнеров. В компании призвали производителей смартфонов и телефонов рассмотреть возможность сотрудничества.

По словам журналистов издания, это означает, что Nokia снова хочет продать лицензию на свой бренд. В настоящий момент право на выпуск устройств Nokia принадлежит китайской компании HMD Global, которая ранее запускала на рынок фирменные смартфоны и телефоны. Однако в апреле HMD выпустила последние в рамках сотрудничества гаджеты, срок лицензии истечет в 2026 году.

Авторы Android Authority заявили, что популярность устройств Nokia остается невысокой. «Вероятно, не стоит ожидать, что бренд Nokia снова бросит вызов Samsung, Apple и другим», — подытожили журналисты.

В конце июня южнокорейская корпорация LG полностью прекратила поддержку своих смартфонов. О выходе с рынка в компании заявили еще в 2021 году.

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