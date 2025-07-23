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17:51, 23 июля 2025Мир

Германия назвала условие для продолжения помощи Украине

Корнелиус: Украина должна прилагать усилия в области антикоррупционных реформ
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Штефан Корнелиус

Штефан Корнелиус. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Украина должна прилагать усилия в области антикоррупционных реформ. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, отвечая на вопрос о последствиях для экспорта немецкого оружия, если подтвердятся данные о коррупции в Киеве, сообщает РИА Новости.

«Федеральное правительство всегда подчеркивало, что независимость и сила антикоррупционных институтов на Украине являются важнейшими достижениями проведенных реформ. И в будущем Украина должна будет сверяться именно с этими критериями», — сказал он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект, который предполагает ограничение полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины.

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