Германия назвала условие для продолжения помощи Украине

Корнелиус: Украина должна прилагать усилия в области антикоррупционных реформ

Украина должна прилагать усилия в области антикоррупционных реформ. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, отвечая на вопрос о последствиях для экспорта немецкого оружия, если подтвердятся данные о коррупции в Киеве, сообщает РИА Новости.

«Федеральное правительство всегда подчеркивало, что независимость и сила антикоррупционных институтов на Украине являются важнейшими достижениями проведенных реформ. И в будущем Украина должна будет сверяться именно с этими критериями», — сказал он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект, который предполагает ограничение полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины.