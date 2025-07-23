Глава МИД Израиля встретился с Зеленским

Глава МИД Израиля Саар встретился с Зеленским в Киеве

Глава МИД Израиля Гидеон Саар встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом израильский министр сообщил на своей странице в социальной сети X.

«Только что встретился с президентом Зеленским в Киеве. Это была хорошая и дружелюбная встреча», — говорится в публикации.

Политики обсудили важность укрепления двусторонних отношений между странами, конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, уделив особое внимание Ирану.

Саар обратился к Зеленскому с просьбой признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией и заявил о необходимости принятия санкций со стороны «евротройки» (Великобритания, Франция, Германия) в отношении Ирана.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар прибыл в Киев 22 июля.