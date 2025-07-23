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13:10, 23 июля 2025Путешествия

Иностранная авиакомпания стала массово оставлять россиян без багажа

Shot: Более тысячи россиян остались без багажа после полетов с Turkish Airlines
Алина Черненко

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Более тысячи россиян остались без багажа после полетов рейсами авиакомпании Turkish Airlines. О том, что иностранный перевозчик стал массово терять сумки и чемоданы соотечественников, пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, сразу несколько самолетов авиакомпании прилетели в Москву и Санкт-Петербург из Антальи, Даламана и других городов без багажа. Пассажиры признались, что не смогли найти представителей турецкого перевозчика, а в аэропорту им не сказали, когда их чемоданы прилетят в Россию.

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Кроме того, оставшимся без багажа соотечественникам посоветовали обратиться на горячую линию и сайт авиакомпании. Однако в первом случае им отвечал англоговорящий оператор, который тоже не смог дать подробную информацию о произошедшем.

В начале июля Turkish Airlines оставила более сотни российских туристов без багажа после отдыха в Турции. Аэропорту Внуково пришлось увеличить количество сотрудников, чтобы успеть обработать 167 заявлений на розыск.

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