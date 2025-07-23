Иностранная авиакомпания стала массово оставлять россиян без багажа

Shot: Более тысячи россиян остались без багажа после полетов с Turkish Airlines

Более тысячи россиян остались без багажа после полетов рейсами авиакомпании Turkish Airlines. О том, что иностранный перевозчик стал массово терять сумки и чемоданы соотечественников, пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, сразу несколько самолетов авиакомпании прилетели в Москву и Санкт-Петербург из Антальи, Даламана и других городов без багажа. Пассажиры признались, что не смогли найти представителей турецкого перевозчика, а в аэропорту им не сказали, когда их чемоданы прилетят в Россию.

Кроме того, оставшимся без багажа соотечественникам посоветовали обратиться на горячую линию и сайт авиакомпании. Однако в первом случае им отвечал англоговорящий оператор, который тоже не смог дать подробную информацию о произошедшем.

В начале июля Turkish Airlines оставила более сотни российских туристов без багажа после отдыха в Турции. Аэропорту Внуково пришлось увеличить количество сотрудников, чтобы успеть обработать 167 заявлений на розыск.

