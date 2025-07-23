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18:10, 23 июля 2025Культура

Клава Кока раскрыла реальный возраст

Певица Клава Кока призналась, что 12 лет скрывала реальный возраст
Ольга Коровина

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) заявила, что скрывала реальный возраст с 18 лет. Об этом она рассказала в личном Telegram-канале.

Артистка опубликовала признание в день рождения, сообщив, что ей исполнилось 30 лет, а не 29. Исполнительница объяснила, что «вычеркнула» из жизни год перед своим совершеннолетием, поскольку он оказался слишком неудачным. В ее планах к 18 годам были поступление во ВГИК, карьерные успехи и положительные изменения в личной жизни, однако ни один из пунктов тогда не был реализован.

«Год получился настолько неудачным, что я придумала его просто вычеркнуть. Я поменяла возраст на всех страницах интернета, при знакомстве с новыми людьми, но самое главное — в своей голове», — пояснила Кока. Она добавила, что теперь с благодарностью принимает все прожитые годы.

Ранее Кока пожаловалась на выгорание. Певица сообщила, что в последнее время не занимается ничем, кроме работы.

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