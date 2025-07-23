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15:39, 23 июля 2025Экономика

Количество поддельных банкнот в России уменьшилось

ЦБ: Количество поддельных рублевых банкнот в РФ уменьшилось на 20 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Количество поддельных рублевых банкнот в банковской системе РФ уменьшилось на 20 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

По данным регулятора, во втором квартале было обнаружено 1 696 поддельных денежных знаков. Годом ранее за тот же период выявили 2 120 фальшивых купюр.

Чаще всего подделывали пятитысячные купюры — их обнаружили 1020 штук. Реже встречались тысячные купюры (555 единиц) и двухтысячные (51 штука).

«Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 50 и 10 рублей (по 2 штуки) . При этом была выявлена 21 поддельная монета номиналом 10 рублей и 12 поддельных монет номиналом 5 рублей», — добавили представители ЦБ.

Помимо рублевых купюр также в обороте встретились 349 поддельных банкнот иностранных государств. Основную массу нашли в апреле (227), а в мае и июне нашли 60 и 62 банкноты соответственно. Подавляющее большинство из них — доллары США (342). Поддельных евро обнаружено три, а китайских юаней — четыре.

Согласно данным МВД, чаще всего в России подделывают купюры в одну тысячу рублей. Современные технологии позволяют выпускать фальшивые купюры, которые почти не отличаются от настоящих, но распознать фальшивую банкноту возможно при помощи воды: чтобы внедрить внутрь металлизированную полосу, мошенники склеивают банкноты из двух частей, а клей боится влаги».

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