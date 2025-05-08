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04:34, 8 мая 2025Экономика

Россиянам назвали наиболее часто подделываемые купюры

МВД: Купюры в 1 тысячу рублей самые подделываемые, их можно опознать водой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Купюры в одну тысячу рублей чаще всего подделывают в России. Распознать фальшивую банкноту возможно при помощи воды сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

В МВД подчеркнули, что современные технологии позволяют выпускать фальшивые купюры, которые почти не отличаются от настоящих. Список признаков подлинности банкнот опубликован на сайте Центробанка России.

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«Рядовую подделку несложно опознать, намочив купюру: чтобы внедрить внутрь металлизированную полосу мошенники склеивают банкноты из двух частей, а клей боится влаги», — объяснили в ведомстве.

Россиян также призвали получать деньги только в тех банках, где купюры проверяют специальным оборудованием.

В 2024 году в России обнаружили 8240 поддельных рублевых купюр, 5292 из которых были пятитысячными, еще 2215 — номиналом в тысячу рублей. Этот уровень фальшивомонетчества соответствует одному случаю на миллион.

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