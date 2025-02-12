В России стали реже подделывать деньги

ЦБ: уровень фальшивомонетничества в РФ снизился до 1 подделки на миллион банкнот

Уровень фальшивомонетничества в России снизился до одной подделки на миллион банкнот. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

Как отмечают в регуляторе, за 12 месяцев было обнаружено 8 240 поддельных купюр. В их числе 5 292 поддельные пятитысячные банкноты, 2 215 — тысячные и 382 поддельные банкноты в 2000 рублей. Реже всего подделывали денежные знаки номиналом 10 рублей (4 штуки). При этом в обороте встретилось 77 поддельных десятирублевых и 56 — пятирублевых монет.

Наибольшее количество поддельных денежных знаков обнаружено в Центральном федеральном округе, наименьшее — в Дальневосточном федеральном округе.

По данным ЦБ, за год было также выявлено 1 875 поддельных иностранных банкнот. Большинство из них — поддельные доллары США (1 742 штук). Фальшивых евро попалось 118, юаней — 11, норвежских крон — 5, а фунт стерлингов Соединенного Королевства лишь один.

Ранее стало известно, что почти 50 магазинов в Шанхае заподозрили в торговле фальшивыми российскими товарами. Они позиционировали себя как «национальные павильоны», однако «не имели официальной поддержки», вводя в заблуждение покупателей. Узнаваемые российские бренды были намеренно выставлены в разных частях магазина. Чтобы промаркировать продукцию как российскую, предприниматели экспортировали товары из Китая в Россию и обратно.