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10:45, 23 июля 2025Спорт

Лучший ассистент чемпионата Франции перешел в «Краснодар»

Лучший ассистент чемпионата Франции Гаэтан Перрен перешел в «Краснодар»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Гаэтан Перрен

Гаэтан Перрен. Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Лучший ассистент чемпионата Франции Гаэтан Перрен перешел из «Осера» в «Краснодар». Об этом сообщается на сайте российской команды.

Полузащитник подписал контракт с «горожанами» на три года. За новый клуб француз будет выступать под 23 номером.

По информации портала Transfermarkt, «Краснодар» заплатил «Осеру» 5 миллионов евро. Трансферная стоимость 29-летнего футболиста оценивается в 8 миллионов.

Перрен в прошлом сезоне забил 10 мячей и сделал 11 голевых передач в 34 матчах чемпионата Франции. Он стал лучшим ассистентом турнира.

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