Лучший ассистент чемпионата Франции перешел в «Краснодар»

Лучший ассистент чемпионата Франции Гаэтан Перрен перешел в «Краснодар»

Лучший ассистент чемпионата Франции Гаэтан Перрен перешел из «Осера» в «Краснодар». Об этом сообщается на сайте российской команды.

Полузащитник подписал контракт с «горожанами» на три года. За новый клуб француз будет выступать под 23 номером.

По информации портала Transfermarkt, «Краснодар» заплатил «Осеру» 5 миллионов евро. Трансферная стоимость 29-летнего футболиста оценивается в 8 миллионов.

Перрен в прошлом сезоне забил 10 мячей и сделал 11 голевых передач в 34 матчах чемпионата Франции. Он стал лучшим ассистентом турнира.