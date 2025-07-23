Нефть марки Brent подешевела до 68,11 доллара за баррель

Мировые цены на нефть перешли к падению на фоне выхода данных по коммерческим запасам сырья в США. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICЕ.

Стоимость барреля эталонной североморской нефти Brent к 18:15 мск снизилась на 0,7 процента. Сырье с поставкой в сентябре подешевело до 68,11 доллара за баррель. Фьючерсы на техасскую нефть марки WTI тем временем опустились в цене до 64,84 доллара (минус 0,72 процента).

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 18 июля, сократились на 3,2 миллиона баррелей, или на 0,8 процента. На текущий момент они составляют 419 миллионов баррелей. При этом ряд аналитиков прогнозировали, что запасы сократятся только на 1,6 миллиона баррелей, сообщает РИА Новости. Эта тенденция свидетельствует о более активной, чем ожидалось, деятельности нефтеперерабатывающих заводов на территории страны, что может означать сокращение предложения и рост спроса на рынке сырья.

Эксперты считают, что угрозы президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении торговых партнеров России приведут к резкому подорожанию нефти. Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко предположил, что летом 2025 года нефть продолжит дорожать, но ее средняя цена за год не превысит 70-71 доллара за баррель. Так повлияют на рынок планы американского лидера ввести 100-процентные пошлины против торговых партнеров Москвы, пояснил эксперт.