Влияние угроз Трампа на стоимость нефти оценили

Аналитик Дудченко: Средняя цена нефти в 2025 году не превысит 70-71 доллара

Есть вероятность, что летом 2025 года нефть продолжит дорожать, но ее средняя цена за год не превысит 70-71 долларов за баррель. Об этом заявил аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины против торговых партнеров России. Эксперта процитировали «Известия».

Что касается более существенного подорожания этого углеводорода, то такое случится только в случае серьезной геополитической эскалации, например очередного обострения ситуации на Ближнем Востоке. Он призвал не забывать, что Россия добывает порядка 9 миллионов баррелей в сутки, что при мировом спросе в 105 миллионов баррелей в сутки составляет порядка 8,5 процента. Это очень существенные объемы, которые не получится быстро заместить.

Дудченко также обратил внимание на то, что установленный Трампом срок в 50 дней достаточно долгий и за это время может произойти много чего. Тем более что нынешняя стратегия главы Белого дома заключается в максимальном завышении ставок, за которым следует разрядка. Это значит, что бояться пока рано.

В свою очередь, доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии Тамара Сафонова считает, что даже если такой крупный импортер российской нефти, как Индия, переориентируется на альтернативные источники, то за за углеводородами из РФ выстроится очередь из новых заинтересованных покупателей.

Ранее был опубликован прогноз аналитиков, которые полагают, что если Трамп выполнит свои угрозы в отношении торговых партнеров России, то это приведет к резкому подорожанию нефти. Так они оценили последствия ухода с мирового рынка более чем семи миллионов баррелей российского экспорта.