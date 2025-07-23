На Крымском мосту временно перекрыли движение

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

21 июля сообщалось, что более тысячи транспортных средств скопились в очереди перед Крымским мостом.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Киев может нанести удар по Крымскому мосту с помощью американских ракет ATACMS с дальностью 300 километров, если будет принято такое решение.