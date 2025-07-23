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20:05, 23 июля 2025Силовые структуры

Напавший на коллег с луком и стрелами россиянин попал на видео

В Петербурге задержали напавшего на коллег с луком и стрелами мужчину
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Санкт-Петербурге задержали напавшего на коллег с луком и стрелами мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На кадрах с камеры наблюдения на проходной завода видно, как мужчина, вооруженный луком со стрелами, нападает на женщину и вонзает в нее две стрелы. После этого она пытается скрыться от злоумышленника. Затем он заходит в будку на проходной и совершает нападение на вторую пострадавшую, которая находилась на вахте.

Нападавшего задержали, сотрудники полиции выясняют мотивы случившегося.

Ранее сообщалось, что россиянин из лука обстрелял коллег и скрылся на велосипеде.

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