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22:23, 23 июля 2025Мир

Нацразведка США пригрозила Обаме ответственностью за госизмену

Директор нацразведки Габбард назвала действия Обамы покушением на госизмену
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Барак Обама

Барак Обама. Фото: Julia Demaree Nikhinson / Reuetrs

Директор нацразведки США Тулси Габбард на брифинге в Белом доме заявила, что действия экс-президента Барака Обамы в контексте опровергнутой теории о «российском следе» были покушением на госизмену. Трансляция шла на YouTube.

Как подчеркнула чиновница, намеренно были созданы множественные ложные документы, противоречащие оценкам разведывательного сообщества.

По словам Габбард, в документах разведки Соединенных Штатов нет указаний на то, что у Москвы были предпочтения относительно кандидатов на выборах в 2016 году или что российские власти желали победы Дональда Трампа.

Ранее президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social обвинил своего предшественника демократа Барака Обаму в фабрикации обвинений против России.

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